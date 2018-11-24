شكرا لقرائتكم تنبيه من الأرصاد لأهالي الطائف وميسان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، على محافظتي الطائف وميسان والهدا والشفا وبني سعد ونمرة والأجزاء المجاورة وتمتد إلى العاصمة المقدسة, مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى العاشرة مساءً .

من جهتها دعت إدارة الدفاع المدني بالمحافظات جميع المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر من التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، والحرص بعدم استخدام الهاتف الجوال لتجنب حوادث الصواعق.

ونصحت باتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني أو على بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على إرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.

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