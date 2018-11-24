شكرا لقرائتكم تدشين الربط الإلكتروني بين التعليم والصحة.. غداً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلن مبارك العصيمي، المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، أن غدًا سيشهد تدشين الربط الإلكتروني بين وزارتي التعليم والصحة.

وقال العصيمي، عبر حسابه الرسمي في تويتر: ”غدًا الأحد الساعة الثامنة والنصف صباحًا بمقر وزارة التعليم، وزير التعليم ووزير الصحة يدشنان الربط الإلكتروني بين الوزارتين ويوقعان اتفاقيات تعاون”.

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.