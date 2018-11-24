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شكرا لقرائتكم تدشين الربط الإلكتروني بين التعليم والصحة.. غداً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - أعلن مبارك العصيمي، المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، أن غدًا سيشهد تدشين الربط الإلكتروني بين وزارتي التعليم والصحة.
وقال العصيمي، عبر حسابه الرسمي في تويتر: ”غدًا الأحد الساعة الثامنة والنصف صباحًا بمقر وزارة التعليم، وزير التعليم ووزير الصحة يدشنان الربط الإلكتروني بين الوزارتين ويوقعان اتفاقيات تعاون”.
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