شكرا لقرائتكم رسالة مهمة من سفارة المملكة لدى فرنسا للمواطنين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - حذرت سفارة خادم الحرمين الشريفين في فرنسا، اليوم السبت، المواطنين والمبتعثين، من خطورة التوجه لمنطقة الشانزليزيه بالعاصمة باريس.

وقالت السفارة، عبر حسابها الرسمي، إنه نظراً للتطورات الأخيرة في منطقة الشانزليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس، والمناطق المجاورة لها، فيرجى عدم التوجه إلى هذه المناطق في الوقت الحالي.

ودعت السفارة المواطنين إلى التواصل في حالات الطوارئ، على الأرقام التالية:

0033673656324 – 0033626238195

يذكر أن السلطات الفرنسية، أعلنت اليوم، السبت، حالة الاستنفار استعدادًا لمواجهة اندلاع موجة جديدة من احتجاجات “السترات الصفراء”، والتي يشارك فيها عشرات الآلاف من الفرنسيين.

ووفقًا لوسائل الإعلام الفرنسية، فإنه من المتوقع أن تقطع الاحتجاجات السيل المروري في الشانزليزيه ومنطقة “لا كونكوجد”.

وتسعى السلطات الفرنسية لتأمين استيعاب خروج عشرات الآلاف للاحتجاج على ارتفاع تكاليف الوقود والسياسات الاقتصادية للرئيس إيمانويل ماكرون، والمعروفة بـ احتجاجات السترات الصفراء بنشر الآلاف من رجال الشرطة في كل أنحاء العاصمة باريس، والتي من المتوقع خروج نحو 30 ألف محتج في شوارعها اليوم.

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