شكرا لقرائتكم الكهرباء: الغرامة وسحب الترخيص للمراكز التجارية في هذه الحالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أكدت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، أنها بصدد تطبيق العقوبات المنصوص عليها نظاماً بحق الأسواق والمراكز التجارية التي تستخدم مولدات الديزل لإنتاج الكهرباء على نحو غير نظامي، وإلزامها بتصحيح أوضاعها.

وأشارت الهيئة، في بيان لها، أنها شكلت لجنة لمراقبة المراكز التجارية، تضم أعضاء من الهيئة ومن وزارة الطاقة والصناعة والدفاع المدني، لافتةً إلى أن اللجنة ستقف على مدى نظامية استخدام هذه الأسواق للمولدات.

وبينت أنه سيتم فرض غرامات على الأسواق التجارية التي يثبت استخدامها المولدات بطريقة غير نظامية تصل إلى 10 ملايين ريال، أو إيقاف النشاط، أو إلغاء الرخصة أو تعليقها لمن لديه رخصة.

ولفتت هيئة تنظيم الكهرباء، إلى إن النظام يسمح للمراكز التجارية القائمة في المواقع التي لم تصلها شبكة الكهرباء باستخدام وحدات توليد متنقلة، وذلك لحين إيصال الكهرباء إليها.

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