شكرا لقرائتكم 5 تغيرات تحدث لجسدك أثناء التعرض للبرد الشديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أكد الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أن هناك بعض التغييرات تحدث للجسم أثناء التعرض للبرد الشديد.

وأضاف النمر، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، أنه أثناء التعرض للبرد الشديد تحدث التغيرات التالية في الجسم:

– ترتفع نبضات القلب

– يرتفع الضغط 18-20 ملم زئبق

– تنقبض الشرايين الطرفية لمنع فقدان الحرارة

– يزداد استهلاك القلب للأكسجين

– تسارع التنفس

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