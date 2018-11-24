الإطاحة بعصابة سرقة مجوهرات وأموال بالرياض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بندر السليس - الرياض قبضت الجهات الأمنية بالرياض على ثلاثة متهمين من جنسية عربية بعد تورطهم في سرقة مجوهرات وأموال تجاوزت قيمتها ثلاثة ملايين ريال. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر التويجري أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين بارتكابها، أسفرت عن القبض على ثلاثة متهمين بالعقد الثالث من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بسرقة مجوهرات وأموال تجاوزت قيمتها ثلاثة ملايين ريال، وضبطت بحوزتهم بعض المصوغات الذهبية والساعات الثمينة. وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بما نسب إليهم، وجرى إيقافهم وإحالة القضية لفرع النيابة العامة.



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