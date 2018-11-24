إيران استهدفت الانتخابات البحرينية بـ40 ألف رسالة كاذبة

محمد بن مسعود - الدمام - مرتكبو جرائم التشويش على العملية يتوزعون على المنامة وطهران

أعلن مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني البحرينية، اليوم السبت أن إيران استهدفت التأثير سلباً على العملية الانتخابية في البحرين بـ40 ألف رسالة إلكترونية.

وأفاد المسؤول البحريني في تصريح لوكالة الأنباء البحرينية بأنه استكمالاً لما أعلن عنه صباح اليوم بشأن عدم صحة الرسائل المتداولة، التي تلقّاها مواطنون، وتدّعي أن أسماءهم محذوفة من كشوف الانتخابات، فقد جرى رصد عدد من أرقام الهواتف، المستخدمة في بثّ هذه الرسائل المفبركة.

وأوضح أن التحريات دلّت على وجود عدد من مرتكبي هذه الجرائم في مملكة البحرين والآخرين في إيران، حيث قاموا باختراق عدد من الخوادم؛ بهدف تنفيذ هذه العملية، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

ولفت إلى أن أعمال الرصد والمتابعة دلّت على أن إيران مصدر 40 ألف رسالة إلكترونية، استهدفت التأثير سلباً على العملية الانتخابية.