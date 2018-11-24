"غريفيث" يتوجه إلى الرياض للقاء مسؤولي الحكومة اليمنية.. الاثنين

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بعد اجتماعه مع قادة المتمردين الحوثيين في صنعاء، يتوجه مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث إلى الرياض للقاء مسؤولين في الحكومة اليمنية، بحسب ما أعلن مصدر في الأمم المتحدة اليوم (السبت).
ونقلت "فرانس برس" عن المصدر قوله: "إن غريفيث سيلتقي الاثنين المقبل مسؤولين في الحكومة اليمنية في الرياض".
وكان "غريفيث" قد التقى في صنعاء في وقت سابق اليوم مع محمد علي الحوثي أحد قادة الميليشيا.
ويعمل مبعوث الأمم المتحدة على تهيئة الأرضية لمفاوضات سلام أعلنت واشنطن مساء الأربعاء الماضي أنها ستعقد مطلع ديسمبر (كانون الأول) في السويد.
وأعلنت الحكومة الشرعية مشاركتها في المفاوضات التي لم يحدد تاريخها حتى الآن.
وكانت المفاوضات الأخيرة التي نظمت برعاية الأمم المتحدة في جنيف في سبتمبر (أيلول) 2018 قد فشلت، بسبب خداع المتمردين وزعمهم بعدم حصولهم على تطمينات بإمكان العودة إلى صنعاء.
وعرض "غريفيث" قبل أيام أن يرافق المتمردين في الطائرة الشهر المقبل.
"غريفيث" يتوجه إلى الرياض للقاء مسؤولي الحكومة اليمنية.. الاثنينصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-11-24
بعد اجتماعه مع قادة المتمردين الحوثيين في صنعاء، يتوجه مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث إلى الرياض للقاء مسؤولين في الحكومة اليمنية، بحسب ما أعلن مصدر في الأمم المتحدة اليوم (السبت).
ونقلت "فرانس برس" عن المصدر قوله: "إن غريفيث سيلتقي الاثنين المقبل مسؤولين في الحكومة اليمنية في الرياض".
وكان "غريفيث" قد التقى في صنعاء في وقت سابق اليوم مع محمد علي الحوثي أحد قادة الميليشيا.
ويعمل مبعوث الأمم المتحدة على تهيئة الأرضية لمفاوضات سلام أعلنت واشنطن مساء الأربعاء الماضي أنها ستعقد مطلع ديسمبر (كانون الأول) في السويد.
وأعلنت الحكومة الشرعية مشاركتها في المفاوضات التي لم يحدد تاريخها حتى الآن.
وكانت المفاوضات الأخيرة التي نظمت برعاية الأمم المتحدة في جنيف في سبتمبر (أيلول) 2018 قد فشلت، بسبب خداع المتمردين وزعمهم بعدم حصولهم على تطمينات بإمكان العودة إلى صنعاء.
وعرض "غريفيث" قبل أيام أن يرافق المتمردين في الطائرة الشهر المقبل.
24 نوفمبر 2018 - 16 ربيع الأول 1440
04:54 PM
بعد اجتماعه بقادة الحوثيين في صنعاء
بعد اجتماعه مع قادة المتمردين الحوثيين في صنعاء، يتوجه مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث إلى الرياض للقاء مسؤولين في الحكومة اليمنية، بحسب ما أعلن مصدر في الأمم المتحدة اليوم (السبت).
ونقلت "فرانس برس" عن المصدر قوله: "إن غريفيث سيلتقي الاثنين المقبل مسؤولين في الحكومة اليمنية في الرياض".
وكان "غريفيث" قد التقى في صنعاء في وقت سابق اليوم مع محمد علي الحوثي أحد قادة الميليشيا.
ويعمل مبعوث الأمم المتحدة على تهيئة الأرضية لمفاوضات سلام أعلنت واشنطن مساء الأربعاء الماضي أنها ستعقد مطلع ديسمبر (كانون الأول) في السويد.
وأعلنت الحكومة الشرعية مشاركتها في المفاوضات التي لم يحدد تاريخها حتى الآن.
وكانت المفاوضات الأخيرة التي نظمت برعاية الأمم المتحدة في جنيف في سبتمبر (أيلول) 2018 قد فشلت، بسبب خداع المتمردين وزعمهم بعدم حصولهم على تطمينات بإمكان العودة إلى صنعاء.
وعرض "غريفيث" قبل أيام أن يرافق المتمردين في الطائرة الشهر المقبل.
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المصدر : الخليج 365
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