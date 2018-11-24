استنفار أمني في باريس والسفارة للسعوديين: ابتعِدوا عن "الشانزليزيه"

محمد بن مسعود - الدمام - استعداداً لاحتجاجات "السترات الصفراء" ومظاهرات ضد العنف الجنسي

نصحت السفارة في باريس المواطنين السعوديين بتجنب الذهاب إلى منطقة الشانزليزيه، والمناطق المحيطة بها؛ نظراً لتطور الأوضاع هناك، داعية للتواصل معها حال الطوارئ.

وتعيش العاصمة الفرنسية باريس، السبت، حالة من الاستنفار؛ بسبب احتجاجات "السترات الصفراء"، التي من المتوقع أن يشارك فيها عشرات الآلاف من المواطنين، بالتزامن مع مظاهرة ثانية ضد العنف الجنسي ومباراة في الرغبي.

وقال موقع "بي إف إم تي في" الفرنسي: إن حركة المرور ستكون ممنوعة في منطقتي "الشانزليزيه" و"لا كونكوغد"، ابتداءً من الساعة السادسة صباحاً؛ وذلك تفادياً لأي مشاكل أو عرقلة في السير.

ووفق "سكاي نيوز"، أشار المصدر إلى أن اليوم السبت سيتميز باحتجاجات "السترات الصفراء"، على أن تنطلق بعد منتصف النهار احتجاجات نسائية ضد الاعتداءات الجنسية، تمت الدعوة لها باستخدام الهاشتاق #NousToutes (نحن كلنا)، ثم مباراة في الرغبي.

وتابع أن السلطات الأمنية والحكومية تسعى إلى تأمين كل هذه الأحداث حتى تمر دون أي انفلاتات أو مشاكل، حيث اعتمدت على نحو 3 آلاف رجل أمن؛ لاحتواء غضب المتظاهرين في العاصمة الفرنسية.

ومن المنتظر أن يحتشد عشرات الآلاف؛ للاحتجاج على ارتفاع تكاليف الوقود والسياسات الاقتصادية للرئيس إيمانويل ماكرون، في مطلع الأسبوع الثاني من احتجاجات "السترات الصفراء"، التي أدت إلى اضطراب واسع النطاق.

وجرى، في الساعات الأولى من صباح السبت، نشر الآلاف من رجال الشرطة في كل أنحاء العاصمة، لا سيما في المناطق التي يقصدها السياح، تجنبا لأي اصطدامات.