رد على الـC.I.A ومقتل "خاشقجي".. تركي الفيصل: الأسرة الحاكمة ملتفّة حول الملك وولي العهد

محمد بن مسعود - الدمام - قال: " محمد بن سلمان " سيحضر قمة الـ20 المقبلة.. و"ترامب" والعالم يدركان أدوار المملكة المهمة

أكد رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق الأمير تركي الفيصل، في حوار مع وكالة الأنباء الأمريكية "أسوشيتد برس"، أن الأسرة المالكة ملتفّة حول الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتثق بهما وتدعمهما.

وقال: إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيحضر قمة العشرين المقبلة في الأرجنتين، وجميع القادة الذين سيحضرون يدركون أن المملكة كدولة والملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان هم الأشخاص الذين يجب عليهم التعامل معهم.

وأضاف: "المملكة العربية السعودية تواصل لعب دورها على المسرح العالمي، وبيان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الداعم للمملكة يدرك ويعترف بأهمية المملكة، إلى جانب تأكيدات "ترامب" في نفس البيان على قوة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وكيف أن للسعودية أدواراً مهمة ومفيدة في العديد من المجالات، وليس فقط في مجال النفط".

وحول مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي، قال: "حادث غير مقبول، وسيكون علينا تحمّل ذلك، وهو أمر لا يمكن تجاهله، ونحن نواجه الأمر".

ورفض الأمير تركي الفيصل بشدة تقدير الاستخبارات الأمريكية المزعوم بوجود دور لولي العهد في مقتل "خاشقجي"، قائلاً: "هذه الأجهزة الاستخباراتية نفسها لديها تقييم معيب بشكل ملحوظ في 2003 الفترة التي سبقت الغزو الأمريكي للعراق".