السعودية اليوم / الأمن الباكستاني يعتقل شخصين على صلة بالهجوم على القنصلية الصينية في كراتشي

إسلام آباد 16 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 24 نوفمبر 2018 م واساعتقلت قوات الأمن الباكستانية اليوم, شخصين على صلة بالهجوم الذي استهدف القنصلية الصينية أمس في مدينة كراتشي.وأوضحت مصادر أمنية باكستانية أنه تم اعتقال شخص من مدينة كراتشي، والآخر من مدينة شهداء بور بإقليم السند، حيث يعتقد أن المعتقلين وفرا الدعم اللوجيستي والتسهيلات للمسلحين الثلاثة الذين حاولوا اقتحام القنصلية الصينية.وأضافت أن فريقاً مشتركا من الشرطة وأجهزة الأمن الأخرى يواصل التحقيق مع المعتقلين، كما يواصل البحث عن المزيد من العناصر التي يعتقد في تورطها في الهجوم.وكانت الشرطة الباكستانية قد أحبطت أمس هجوماً على القنصلية الصينية فى كراتشي، وتمكنت من قتل المسلحين الثلاثة الذين حاولوا اقتحام القنصلية، وصادرت من حوزتهم أسلحة ومتفجرات وسترة ناسفة وذخيرة، بينما قتل اثنين من رجال الشرطة، وحارس أمن، واثنين من المدنيين بنيران المسلحين.// انتهى //16:49ت م0088