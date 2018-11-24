السعودية اليوم / تعليم مكة يستقبل 47 إدارة تعليمية بالمشروع الوزاري " الطالب المدّرب"

مكة المكرمة 16 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 24 نوفمبر 2018 م واستستقبل الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بإدارة النشاط الطلابي غد 47 إدارة تعليمية مشاركة بالمشروع الوزاري "الطالب المدرّب" تثقيف الأقران والذي أطلقته الإدارة العامة للنشاط الطلابي بوزارة التعليم ويشارك في المشروع 65 طالبًا و 47 مشرفًا من كافة مناطق المملكة وذلك في مقر إدارة تعليم مكة .ويهدف المشروع إلى تأهيل الطلاب ليكونوا مدربين في المهارات الحياتية قادرين على تدريب وتثقيف أقرانهم، كما يهدف إلى تنمية مهارات الطلاب في تنفيذ الجلسات التدريبية باستخدام الأساليب التدريبية الفعّالة .وسيضم المشرع مسارات تنافسية 3 ذهبي وفضي وبرونزي يقدم كل طالب مشارك خلال ذلك برنامجاً تدريبياً ويتم تحكيم برنامجه من قبل لجنة تحكيم متخصصة. ويصاحبه برامج إثرائية تشمل البرامج دورتين تدريبيتين للطلاب المشاركين : نحو قوة 2030 ودورة ريالي للوعي المالي كما ستكون هناك دورة تدريبية خاصة لمشرفي الوفود تحت عنوان " بناء المبادرات" .// انتهى //16:27ت م0080