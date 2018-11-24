السعودية اليوم / الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يعزي العراق في وفاة مواطنين بسبب الفيضانات

جدة 16 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 24 نوفمبر 2018 م واسأعرب معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن أحر التعازي للحكومة العراقية والشعب العراقي لوفاة العشرات من المواطنين وتعرض العديد من المنشآت المدنية لخسائر مادية كبيرة بسبب الفيضانات والسيول التي تعرض لها العديد من مدن العراق، مؤكداً على وقوف المنظمة مع حكومة وشعب العراق في تلك المحنة.وفي ذات السياق، قدم العثيمين تعازيه لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، معبراً عن تعاطفه الكامل مع الأسر التي تشردت جراء تعرض منازلها وأملاكها للخراب والدمار بسبب قوة تلك الفيضانات والسيول.// انتهى //16:27ت م0079