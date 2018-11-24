السعودية اليوم / منظمة التعاون الإسلامي ترحب بالدعوة لعقد جلسة وزراء اتحاد المغرب العربي

جدة 16 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 24 نوفمبر 2018 م واسأعرب معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن ترحيبه بالدعوة التي أطلقتها الجزائر لاتحاد المغرب العربي لعقد جلسة لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الإتحاد، وذلك بهدف تنشيط هياكله وبناء الصرح المغاربي.وأوضح الأمين العام، أن أهمية هذه الدعوة تكمن في كونها تأتي بعد مبادرة جلالة ملك المغرب محمد السادس الأخيرة بإنشاء آلية مشتركة للحوار والتشاور مع الجزائر.وأكد العثيمين، أهمية هذه الخطوات الإيجابية من قبل الجزائر والمغرب والتي تهدف إلى حل الخلافات وتوطيد العلاقات الثنائية بينهما، مؤكداً على أهمية البلدين اللذان يتمتعان بعضوية منظمة التعاون الإسلامي ودورهما في تعزيز التضامن الإسلامي والعمل الإسلامي المشترك.// انتهى //16:26ت م0078