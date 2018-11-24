السعودية اليوم / وكيل إمارة المنطقة الشرقية يفتتح مؤتمر الشرقية العالمي لطب العيون والبصريات

الخبر 16 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 24 نوفمبر 2018 م واسبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، افتتح وكيل إمارة المنطقة الدكتور خالد بن محمد البتال اليوم ، مؤتمر الشرقية العالمي لطب العيون والبصريات (EOC 2018)، الذي تنظمه المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية ممثلة بمستشفى العيون التخصصي بالظهران ، بالتعاون مع قسم العيون بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام ، وبمشاركة أكثر من 15 طبيباً ومتحدثاً عالمياً من أمريكا وبريطانيا والأرجنتين وإسبانيا والبرتغال ومصر والمجر ونخبة من الاستشاريين السعوديين والمقيمين في مجال طب العيون والبصريات ، وذلك في فندق كمبنسكي العثمان بمحافظة الخبر.ويصاحب المؤتمر الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام ، معرض لعدد من الشركات الرائدة في أحدث تقنيات طب العيون وبرنامجًا علميًا حافلاً يهتم بكل ما هو جديد في تخصص جراحات القرنية والعيوب الانكسارية والماء الأبيض، والماء الأزرق والأعصاب وعيون الأطفال والحول، والشبكية، وجراحة تقويم الحجاج وتجميل العين وتقويم البصر ، بالإضافة إلى عدد من الورش العلمية المكثفة مثل عملية إزالة الماء الأبيض وتشخيص وعلاج كسل العين وعمليات الحول والتهابات العنابية وصنع وتركيب الأعين الصناعية، كما سيضم البرنامج ولأول مرة في منطقة الخليج ورشة علمية متخصصة في أحدث تقنيات زراعة القرنية ( DMEK ) , بالإضافة إلى عرض فيديوهات لعمليات عيون وبوسترات إلكترونية ومحاضرات موجهة إلى أطباء العيون حديثي الخبرة في التخصص.وأبانت مدير مستشفى العيون التخصصي بالظهران الدكتورة ايمان بنت عبداللطيف المُلا بأن رعاية سمو أمير المنطقة الشرقية للمؤتمر ، ودعم معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ، ومتابعة مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور صالح السلوك للمؤتمر ؛ سيكون له أثر فعال للمختصين في مجال طب العيون والبصريات لتقديم المزيد في التقدم العلمي والتطور في مجال العمليات الجراحية ، مشيرة إلى أن المؤتمر ستكون له أيضا ايجابيات عديدة في تطوير البرامج العلمية والجراحات الدقيقة في مستشفى العيون التخصصي بالظهران.وأعربت الدكتورة إيمان عن الشكر الجزيل لوكيل إمارة المنطقة الشرقية على افتتاحه المؤتمر ، ولمساعد مدير الشئون الصحية للخدمات العلاجية بصحة الشرقية الدكتور عبدالكريم العبدالكريم على الدعم الدائم للمستشفى ، ولمدير الشؤون الأكاديمية والتدريب بالمستشفى الدكتورة فاطمة الشملان ، ولجميع المنظمين للمؤتمر.من جانبه أكد مساعد مدير عام الشئون الصحية للخدمات العلاجية الدكتور عبدالكريم العبدالكريم أن المشاركين في فعاليات المؤتمر ، سيقدمون ما يثري مجال طب العيون والبصريات ، متمنيا التوفيق والنجاح للمؤتمر ولجميع المشاركين فيه.بدورها أشارت مدير الشؤون الأكاديمية والتدريب بالمستشفى الدكتورة فاطمة الشملان إلى أن هذا المؤتمر العالمي الذي جرى التحضير له من عام مضى سيكون له مردود وانعكاس إيجابي على المشاركين، وأن الأوراق العلمية المقدمة وورش العمل ستثري الكادر الطبي المتخصص في هذا المجال حيث سيسهم في تطوير برامج الزمالة والأبحاث العلمية التي ينفذها مستشفى العيون التخصصي بالظهران.وفِي ختام الحفل كرم وكيل إمارة المنطقة الشرقية الشركات الراعية ، فيما قدمت الدكتورة ايمان المُلا درعاً تذكارياً لوكيل الإمارة ، ودرعا آخر لمساعد مدير الشئون الصحية للخدمات العلاجية.// انتهى //16:25ت م0077