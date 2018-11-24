السعودية اليوم / نائب وزير الشؤون الإسلامية يلتقي الأمين العام للمجتمعات الإسلامية بالبرازيل



الرياض 16 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 24 نوفمبر 2018 م واس

التقى معالي نائب وزير الشؤون الإسلامية لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري، بمقر إقامته بالبرازيل اليوم ، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات الإسلامية الدكتور محمد البشاري، الذي يشارك في أعمال مؤتمر مسلمي أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بمدينة ساو باولو البرازيلية .

وجرى ــ خلال اللقاء الذي حضره المدير العام للعلاقات الخارجية بوزارة الشؤون الإسلامية الشيخ عبدالمجيد بن محمد العُمري، ومدير مركز الملك فهد الثقافي بالأرجنتين الشيخ علي الشمراني ــ تبادل الأحاديث ذات الاهتمام المشترك، لاسيما ما يتعلق بتعزيز العمل الإسلامي بين الوزارة والمجلس العالمي للمجتمعات الإسلامية.

حيث أكد معالي الدكتور توفيق السديري أن حكومة المملكة العربية

من جانبه، نوه الدكتور محمد البشاري بالجهود الكبيرة والمتواصلة التي تقدمها المملكة العربية السعودية ــ ممثلة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ــ في رعاية ودعم مؤتمر مسلمي أمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي على مدى ثلاثة عقود تواصلت فيها نجاحات وأعمال المؤتمر الذي يعد إنموذجا للتواصل مع المجتمعات المسلمة في أمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي؛ لنشر منهج الوسطية والاعتدال.

مما يذكر أن هذا اللقاء يأتي في إطار اللقاءات الجانبية على هامش المشاركة في أعمال المؤتمر حيث يرأس معالي الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري نائب وزير الشؤون الإسلامية وفد المملكة المشارك بأعمال المؤتمر، نيابة عن معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ .

// انتهى //

15:55ت م

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الرياض 16 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 24 نوفمبر 2018 م واسالتقى معالي نائب وزير الشؤون الإسلامية لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري، بمقر إقامته بالبرازيل اليوم ، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات الإسلامية الدكتور محمد البشاري، الذي يشارك في أعمال مؤتمر مسلمي أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بمدينة ساو باولو البرازيلية .وجرى ــ خلال اللقاء الذي حضره المدير العام للعلاقات الخارجية بوزارة الشؤون الإسلامية الشيخ عبدالمجيد بن محمد العُمري، ومدير مركز الملك فهد الثقافي بالأرجنتين الشيخ علي الشمراني ــ تبادل الأحاديث ذات الاهتمام المشترك، لاسيما ما يتعلق بتعزيز العمل الإسلامي بين الوزارة والمجلس العالمي للمجتمعات الإسلامية.حيث أكد معالي الدكتور توفيق السديري أن حكومة المملكة العربية السعودية ــ ممثلة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ــ تسعى جاهدة للوقوف على احتياجات إخوانها في كل مكان خصوصاً الأقليات الإسلامية في المهجر، بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ، وبمتابعة معالي الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.من جانبه، نوه الدكتور محمد البشاري بالجهود الكبيرة والمتواصلة التي تقدمها المملكة العربية السعودية ــ ممثلة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ــ في رعاية ودعم مؤتمر مسلمي أمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي على مدى ثلاثة عقود تواصلت فيها نجاحات وأعمال المؤتمر الذي يعد إنموذجا للتواصل مع المجتمعات المسلمة في أمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي؛ لنشر منهج الوسطية والاعتدال.مما يذكر أن هذا اللقاء يأتي في إطار اللقاءات الجانبية على هامش المشاركة في أعمال المؤتمر حيث يرأس معالي الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري نائب وزير الشؤون الإسلامية وفد المملكة المشارك بأعمال المؤتمر، نيابة عن معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ .// انتهى //15:55ت م0072

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