شكرا لقرائتكم تعليق الدراسة بالكلية التقنية بالليث.. غداً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلن عميد الكلية التقنية بمحافظة الليث، محمد الشهري، أن الكلية قررت تعليق التدريب بالنسبة للطلاب والمتدربين، وذلك يوم غد الأحد.

وأضاف الشهري أن القرار جاء بسبب السيول التي اجتاحت المحافظة مساء أمس، مما تسبب في دخول المياه بكميات غزيرة إلى مبنى الكلية من الجهة الشمالية.

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