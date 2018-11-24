شكرا لقرائتكم أرقام صادمة.. 3 آلاف مهندس سعودي بدون عمل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - قال نائب رئيس الهيئة السعودية للمهندسين المهندس حسين الشمري، إن عدد المهندسين السعوديين المسجلين في الهيئة بدون عمل يتراوح بين 2500 مهندس إلى 3 آلاف مهندس، في حين يبلغ عدد المكاتب الهندسية المسجلة 2500 مكتب.

ودعا الشمري، في حديثه لبرنامج يا هلا على روتانا خليجية، المكاتب الهندسية، فضلاً عن المصانع والهيئات والمؤسسات، أن تتولى مهمة توظيف مهندس سعودي واحد بكل منها.

وفي سياق متصل، أورد الشمري أن الهيئة ليست لديها صلاحية لوضع حد أدنى لرواتب المهندسين في القطاع الخاص، أو تحديد نسبة السعودة فيه، مؤكداً أنها مسألة معقدة ولم تصل إلى حل، رغم عرضها على مجلس الشورى.

وبيّن أن الهيئة رصدت احتيالاً تقوم به بعض الشركات على شروط تعيين المهندسين الوافدين، ومن ضمنها أن تكون لديه خبرة 5 أعوام، حيث يتم استقدامهم بمهن أخرى، ثم تشغيلهم في مهام المهندسين.

وأشار إلى أن الهيئة تحاول حتى الآن التخلص من المهندسين الوافدين الوهميين المزورين للشهادات، أو من لديهم شهادات غير معترف بها في وزارة التعليم العالي، أو من تزيد أعمارهم على 60 عاماً.

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