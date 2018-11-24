الان تتابع إنقاذ ثلاثيني من انفجار بشرايين الكليتين في مدينة الملك عبدالله الطبية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مكة - حجب العصيمي - الخليج 365:

نجح تدخل عاجل لفريق طبي متخصص بمدينة الملك عبد الله الطبية في العاصمة المقدسة، ممثلا بقسم الأشعة التداخلية، من إجراء قسطرة عاجلة لشاب (في العقد الثالث من العمر)، كان يعاني من حالة نادرة لتمدد كيسي متعدد منفجر بشرايين الكليتين، سبب له نزيفا حادا، وتجمعا دمويا حول الكليتين.

واستقبلت المدينة الطبية، عبر برنامج “إحالتي”، المواطن، وأوضح التشخيص المبدئي من المستشفى المحول أنه يعاني من نزيف حاد، وتجمع دموي كبير حول الكليتين، وذلك بسبب انفجار تمدد كيسي متعدد بشرايين الكليتين.

وتمت مناظرة الأشعة والفحوصات المرسلة، واجتمع الفريق الطبي بالكامل، وتم التنسيق بشكل تكاملي وقبول الحالة، وسرعة نقل المريض.

وفور وصول المريض للمدينة، تم عمل التحاليل اللازمة بصورة عاجلة وتم تحضير المريض وغرفة العمليات، وذلك لعمل قسطرة وسد الشرايين الدقيقة المغذية للتمددات، وتمت السيطرة على النزيف دون مضاعفات، واستغرقت العملية قرابة ساعتين، وتكللت بالنجاح.