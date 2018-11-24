الان تتابع المملكة تنصح رعاياها في فرنسا بتجنب التواجد بـ”الشانزليزيه” والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
حذرت سفارة خادم الحرمين الشريفين في فرنسا، اليوم، مواطنيها، أنه نظرا للتطورات الأخيرة في منطقة الشانزليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس، والمناطق المجاورة لها، فيرجى عدم التوجه إلى هذه المناطق في الوقت الحالي.
ودعت السفارة المواطنين إلى التواصل في حالات الطوارئ، على الأرقام التالية:
0033673656324 – 0033626238195
شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تنصح رعاياها في فرنسا بتجنب التواجد بـ”الشانزليزيه” على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوئام وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوئام ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .