الان تتابع المملكة تنصح رعاياها في فرنسا بتجنب التواجد بـ”الشانزليزيه” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

حذرت سفارة خادم الحرمين الشريفين في فرنسا، اليوم، مواطنيها، أنه نظرا للتطورات الأخيرة في منطقة الشانزليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس، والمناطق المجاورة لها، فيرجى عدم التوجه إلى هذه المناطق في الوقت الحالي.

ودعت السفارة المواطنين إلى التواصل في حالات الطوارئ، على الأرقام التالية:

0033673656324 – 0033626238195