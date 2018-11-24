الان تتابع بسبب السيول.. الكلية التقنية بالليث تعلق التدريب غدا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أعلن عميد الكلية التقنية بمحافظة الليث، محمد الشهري، أن الكلية قررت تعليق التدريب بالنسبة للطلاب والمتدربين، وذلك يوم غد الأحد.

وأضاف الشهري أن القرار جاء بسبب السيول التي اجتاحت المحافظة مساء أمس، مما تسبب في دخول المياه بكميات غزيرة إلى مبنى الكلية من الجهة الشمالية.