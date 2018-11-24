شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تحذر من أمطار رعدية على الطائف وميسان تستمر حتى العاشرة مساءً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الطائف) أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم (السبت)، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، على محافظتي الطائف وميسان والهدا والشفا وبني سعد ونمره والأجزاء المجاورة وتمتد الى العاصمة المقدسة، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى العاشرة مساءً. أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم (السبت)، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، على محافظتي الطائف وميسان والهدا والشفا وبني سعد ونمره والأجزاء المجاورة وتمتد الى العاصمة المقدسة، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى العاشرة مساءً. من جهتها دعت إدارة الدفاع المدني بالمحافظات جميع المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر من التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، والحرص بعدم استخدام الهاتف الجوال لتجنب حوادث الصواعق، مؤكدة بضرورة اتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني: www.998.gov.sa، أو على بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على إرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.



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