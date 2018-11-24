شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة في فرنسا تنصح المواطنين بتجنب الذهاب إلى منطقة الشانزليزيه والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (النشر الإلكتروني) أصدرت سفارة الممكة العربية

أصدرت سفارة الممكة العربية السعودية في باريس تحذيراً للمواطنين بتجنب الذهاب إلى منطقة الشانزليزيه والمناطق المحيطة بها في الفترة الحالية نتيجة تطور الأوضاع في هذه المناطق، وأنه في حالة الطوارئ يمكن التواصل مع السفارة على الأرقام 0033673656324 - 0033626238195

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