شكرا لقرائتكم خبر عن الليث: تعليق التدريب في الكلية التقنية والمعهد الصناعي ومنشآت التدريب الأهلي غداً الأحد بسبب الأحوال الجوية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (النشر الإلكتروني) أعلنت الإدارة العامة للتدريب الأهلي بمحافظة الليث عن تعليق التدريب في منشآت التدريب الأهلية ليوم غد (الأحد) نتيجة التقلبات الجوية. أعلنت الإدارة العامة للتدريب الأهلي بمحافظة الليث عن تعليق التدريب في منشآت التدريب الأهلية ليوم غد (الأحد) نتيجة التقلبات الجوية. جاء ذلك في تغريدة عبر حساب إمارة منطقة مكة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" جاء فيها:"الإدارة العامة للتدريب الأهلي: نظراً لما تشهده محافظة #الليث من تقلبات جوية ، تعليق التدريب في منشآت التدريب الأهلية بالمحافظة ليوم غدٍ الاحد الموافق17/ 3/ 1440هـ". من جهة أخرى أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تعليق التدريب في الكلية التقنية والمعهد الصناعي بالمحافظة ليوم غدٍ الاحد.



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