شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الطائف ينقل تعازي الملك وولي العهد لاسرة الشهيد المطيري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ماجد النفيعي (الطائف)

أدى محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني، وعدد من منسوبي الجهات الحكومية بالمحافظة وجموع المصلين، اليوم (السبت) بجامع العباس الصلاة على الشهيد سعد خضر المطيري، الذي استشهد بالحد الجنوبي.

ونقل محافظ الطائف تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وتعازي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ونائب امير المنطقة الأمير عبدالله بن بندر لذوي الشهيد، سائلا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم، عبّر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان الشرف في سبيل أداء واجبه، مجددين العهد الولاء والسمع والطاعة للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.