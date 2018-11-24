شكرا لقرائتكم خبر عن مركز العمليات الأمنية: إغلاق مؤقت لطريق الساحل القديم بسبب الأمطار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (النشر الإلكتروني) أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية عن هطول أمطار غزيرة على أجزاء من طريق الساحل القديم / الشعيبة وإغلاق مؤقت للطريق، وأهابت بالسائقين أخذ الحيطة والحذر واستخدام الطرق البديلة.

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية عن هطول أمطار غزيرة على أجزاء من طريق الساحل القديم / الشعيبة وإغلاق مؤقت للطريق، وأهابت بالسائقين أخذ الحيطة والحذر واستخدام الطرق البديلة.

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