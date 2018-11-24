شكرا لقرائتكم خبر عن «قياس»: تأجيل اختبار المعلمات بسبب الأحوال الجوية بالليث والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (النشر الإلكتروني) أعلن المركز الوطني للقياس «قياس» عن تأجيل اختبار المعلمات المنعقد اليوم (السبت) 24 نوفمبر نظراً لتغير الأحوال الجوية بمحافظة الليث. أعلن المركز الوطني للقياس «قياس» عن تأجيل اختبار المعلمات المنعقد اليوم (السبت) 24 نوفمبر نظراً لتغير الأحوال الجوية بمحافظة الليث. جاء ذلك في تغريدة عبر حساب إمارة منطقة مكة المكرمة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».



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