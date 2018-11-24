شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تصدر تنبيهاً بهطول أمطار غزيرة على منطقة مكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (النشر الإلكتروني) أصدرت هيئة الHرصاد وحماية البيئة تنبيهاً متقدماً على منطقة مكة المكرمة يشمل (مكة المكرمة- الليث- الشعيبة- القنفذة والأجزاء المجاورة لها) عن هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة وقد تؤدي إلى جريان السيول ابتداءا من الرابعة من مساء اليوم (السبت) وتستمر حتى منتصف الليل.

أصدرت هيئة الHرصاد وحماية البيئة تنبيهاً متقدماً على منطقة مكة المكرمة يشمل (مكة المكرمة- الليث- الشعيبة- القنفذة والأجزاء المجاورة لها) عن هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة وقد تؤدي إلى جريان السيول ابتداءا من الرابعة من مساء اليوم (السبت) وتستمر حتى منتصف الليل.

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