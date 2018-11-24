شكرا لقرائتكم خبر عن «الدفاع المدني»: تعاملنا مع 89 بلاغ.. وتم ايواء 8 عائلات في أمطار الليث والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

كشفت الادارة العامة للدفاع المدني بمنطقة مكة عن التعامل مع 89 بلاغ ناجم عن الأمطار والسيول التي شهدتها محافظة الليث خلال اليومين الماضية وايواء 8 عائلات. وأكدت ان معظم أجزاء منطقة مكة المكرمة شهدت خلال اليومين الماضيين، أمطار من متوسطة إلى غزيرة سالت على أثرها العديد من الأودية والشعاب، وبحسب نائب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المقدم محمد بن عثمان القرني، أوضح أنه ومن خلال العمل على تطبيق خطط الطوارئ الخاصة بالامطار، وردت البلاغات التالية وتم التعامل معها في محافظة الليث:

تعامل مدني الليث خلال الحالة المطرية من يوم (الجمعة) إلى حينه مع 89 بلاغ.

69 شخص تم انقاذهم

23 مركبة

8 عائلات تم إيوائهم وعددهم 45 شخص

هذا وتهيب مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة الجميع بالالتزام بتعليمات السلامة، وتكرر نصحها بالابتعاد عن الاجسام المتحركة عند هبوب الرياح، وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومناطق جريان السيول، أو محاولة تجاوز السيول والبقاء في اقرب منطقة أمنة حتى زوال الخطر، وعدم ترك الاطفال بمفردهم متمنين السلامة للجميع.