شكرا لقرائتكم خبر العدل تصدر 36 ألف وكالة الكترونية في 5 أيام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

أصدرت وزارة العدل 36 ألف وكالة الكترونية خلال 5 أيام، منذ إطلاق وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني عصر التحول الرقمي في قطاع التوثيق في 10 ربيع الأول الحالي، حتى الخميس الماضي.

وأعلنت الوزارة عن خدمات جديدة في قطاع التوثيق، من أهمها إصدار الوكالات الالكترونية وهي خدمة تلغي الورق، كما أن المستفيد لم يعد مضطرا لزيارة كتابات العدل لإصدار الوكالات منخفضة المخاطر التي ستصله على رقم جواله المسجل في بوابة "أبشر".

وأكدت العدل المضي في تحقيق الأهداف التي تدعم توجهات برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030، القائمة على تيسير الخدمات للمستفيدين والوصول إلى كفاءة الإنفاق التشغيلي للمرافق الحكومية، مؤكدة حرصها على إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها والسعي لجعلها رقمية بشكل كامل في قطاعات القضاء والتنفيذ والتوثيق.

ولفتت إلى أن التحول الرقمي في التوثيق من شأنه توفير 8 ملايين ورقة سنويا كانت تستخدم لإنجاز أعمال كتابات العدل في المملكة، الأمر الذي ينعكس إيجابا على كفاءة الإنفاق، ولا سيما المحافظة على البيئة وكذلك التيسير على المستفيدين، إذ لن يكون حمل الورق عبئا ولا الحضور إلى مقرات كتابات العدل مطلبا لإصدار بنود محددة من الوكالات.

التحول الرقمي للتوثيق يتضمن:

- عددا من الخدمات العدلية الرقمية

أبرز أهدافه:

- الاستغناء عن الورق

- التيسير على المستفيدين

- يغنيهم عن الحضور إلى كتابات العدل

- يمكنهم تنفيذ العمليات عبر البوابة الالكترونية