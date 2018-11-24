شكرا لقرائتكم خبر "الأمن السيبراني" تطلق مبادرة تدريب 800 مواطن خلال عام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

شرعت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في تدريب الدفعة الأولى ضمن برنامج تدريب الأمن السيبراني CyberPro، إحدى مبادرات الهيئة لرفع كفاءة الموظفين الحكوميين العاملين في مجال الأمن السيبراني وطلبة الجامعات حديثي التخرج في التخصصات ذات العلاقة بالأمن السيبراني، والتي تستهدف في عامها الأول توفير 800 فرصة تدريبية لأبناء وبنات الوطن في هذا المجال، من خلال شركات عالمية متخصصة وتحت إشراف الهيئة.

وتأتي هذه المبادرة ضمن مبادرات عدة أطلقتها الهيئة لمواجهة النقص في الكوادر الوطنية في هذا المجال، إذ أطلقت أخيرا مبادرة الابتعاث في الأمن السيبراني بالشراكة مع وزارة التعليم من خلال برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، حيث جرى الاتفاق على زيادة أعداد مقاعد الابتعاث للعام الأول من 200 إلى 540 مقعدا للجنسين، تلبية للحاجة لبناء القدرات الوطنية في مجال الأمن السيبراني ولسد الاحتياج الذي يتطلبه سوق العمل الحكومي والخاص بهدف حماية الشبكات وأنظمة تقنية المعلومات وأنظمة التقنيات التشغيلية، لحماية الفضاء السيبراني للمملكة.

وتأتي هذه المبادرة تنفيذا لما ورد في تنظيم الهيئة المتضمن اختصاصها ببناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني، والمشاركة في إعداد البرامج التعليمية والتدريبية الخاصة بها.

عن البرنامج التدريبي:

بدأ بدورتين للمستوى المتوسط

50 متدربا حضروه

30 جهة حكومية يعمل بها المتدربون

التدريبات شملت:

4 أسابيع تدريب نظري وعملي مكثف في مجالات

- الاختراق الأخلاقي

- الأمن السيبراني

- أنظمة التشغيل

- شبكات الحاسب