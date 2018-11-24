مراهقان يسرقان طائرة ويحلقان بها فوق طريق سريع بولاية يوتا الأمريكية

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محمد بن مسعود - الدمام - قال مسؤولون إن مراهقين سرقا طائرة صغيرة في منطقة ريفية في شرق ولاية يوتا الأمريكية وحلقا بها على ارتفاع منخفض فوق طريق سريع ثم هبطا في مطار محلي قبل القبض عليهما.
وحسب وكالة "رويترز"، قال مكتب قائد شرطة مقاطعة وينتاه في بيان إن المراهقين ويبلغان من العمر 14 و15 عامًا سرقا الطائرة أحادية المحرك من مهبط طائرات خاص في بلدة جنسن الصغيرة في شمال شرق يوتا.
وفي الحادث الذي وقع يوم الخميس حلق المراهقان على ارتفاع منخفض فوق الطريق السريع 40. وقال مكتب قائد الشرطة إنهما شوهدا فوق منطقة جوشر على بعد نحو 50 كيلومترًا غربي المنطقة التي أقلعا منها.
وأضاف المكتب أنهما فكرا في مواصلة الطيران غربًا إلى منطقة أكثر سكانًا في يوتا، لكن قررا العودة والهبوط في مطار فيرنال المحلي على بعد نحو 25 كيلومترًا من منطقة الإقلاع.
ووصف المكتب الطائرة بأنها صغيرة الحجم.
وألقت الشرطة القبض على المراهقين بالقرب من المطار وأودعتهما في مركز للشباب بالمنطقة.
ولم يذكر بيان مكتب قائد الشرطة التهم الموجهة لهما ولم يتسن الحصول على تعليق من ممثل للمكتب.
مراهقان يسرقان طائرة ويحلقان بها فوق طريق سريع بولاية يوتا الأمريكيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-11-24
قال مسؤولون إن مراهقين سرقا طائرة صغيرة في منطقة ريفية في شرق ولاية يوتا الأمريكية وحلقا بها على ارتفاع منخفض فوق طريق سريع ثم هبطا في مطار محلي قبل القبض عليهما.
وحسب وكالة "رويترز"، قال مكتب قائد شرطة مقاطعة وينتاه في بيان إن المراهقين ويبلغان من العمر 14 و15 عامًا سرقا الطائرة أحادية المحرك من مهبط طائرات خاص في بلدة جنسن الصغيرة في شمال شرق يوتا.
وفي الحادث الذي وقع يوم الخميس حلق المراهقان على ارتفاع منخفض فوق الطريق السريع 40. وقال مكتب قائد الشرطة إنهما شوهدا فوق منطقة جوشر على بعد نحو 50 كيلومترًا غربي المنطقة التي أقلعا منها.
وأضاف المكتب أنهما فكرا في مواصلة الطيران غربًا إلى منطقة أكثر سكانًا في يوتا، لكن قررا العودة والهبوط في مطار فيرنال المحلي على بعد نحو 25 كيلومترًا من منطقة الإقلاع.
ووصف المكتب الطائرة بأنها صغيرة الحجم.
وألقت الشرطة القبض على المراهقين بالقرب من المطار وأودعتهما في مركز للشباب بالمنطقة.
ولم يذكر بيان مكتب قائد الشرطة التهم الموجهة لهما ولم يتسن الحصول على تعليق من ممثل للمكتب.
24 نوفمبر 2018 - 16 ربيع الأول 1440
03:06 PM
قال مسؤولون إن مراهقين سرقا طائرة صغيرة في منطقة ريفية في شرق ولاية يوتا الأمريكية وحلقا بها على ارتفاع منخفض فوق طريق سريع ثم هبطا في مطار محلي قبل القبض عليهما.
وحسب وكالة "رويترز"، قال مكتب قائد شرطة مقاطعة وينتاه في بيان إن المراهقين ويبلغان من العمر 14 و15 عامًا سرقا الطائرة أحادية المحرك من مهبط طائرات خاص في بلدة جنسن الصغيرة في شمال شرق يوتا.
وفي الحادث الذي وقع يوم الخميس حلق المراهقان على ارتفاع منخفض فوق الطريق السريع 40. وقال مكتب قائد الشرطة إنهما شوهدا فوق منطقة جوشر على بعد نحو 50 كيلومترًا غربي المنطقة التي أقلعا منها.
وأضاف المكتب أنهما فكرا في مواصلة الطيران غربًا إلى منطقة أكثر سكانًا في يوتا، لكن قررا العودة والهبوط في مطار فيرنال المحلي على بعد نحو 25 كيلومترًا من منطقة الإقلاع.
ووصف المكتب الطائرة بأنها صغيرة الحجم.
وألقت الشرطة القبض على المراهقين بالقرب من المطار وأودعتهما في مركز للشباب بالمنطقة.
ولم يذكر بيان مكتب قائد الشرطة التهم الموجهة لهما ولم يتسن الحصول على تعليق من ممثل للمكتب.
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المصدر : الخليج 365
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