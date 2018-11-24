30 كشافًا ينهون الدراسة الأولية للشارة الخشبية بلجنة تنمية الأفلاج

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تصوير- أنس عيسى: أنهت الفرق الكشفية بلجنة تنمية الأفلاج، اليوم، الدراسة الأولية للشارة الخشبية التي استفاد منها أكثر 30 كشافًا، وحضر بعض من برامجها رئيس مركز التنمية الاجتماعية بالأفلاج، معجب الكبراء .
وكانت كشافة لجنة تنمية الاجتماعية الأهلية بالأفلاج قد بدأت قبل يومين تدريب أكثر من ٣٠ كشافًا على الدراسة الأولية للشارة الخشبية، شارك فيها رئيس لجنة تنمية الأفلاج مرضي الحبشان وعدد من المهتمين بالحركة الكشفية .
وقال قائد البرامج بالدراسة، عمر القعود لـ"الخليج 365" إن الدرسة الأولية للشارة الخشبية، شملت مخيمًا كشفياً بالحي الشعبي "الحزيمي"، بالإضافة إلى متطلبات اجتياز الدراسة، وهي عدة دورات تدريبية تتضمن تعريفاً بالحركة الكشفية، تواريخها والتقاليد الكشفية واللباس الكشفي .
وأضاف أن الدراسة قدمت عددًا من برامج التخييم، وتفعيل الزيارات الصباحية، وتفعيل حفل السمر والطهي الخلوي، وغيرها من برامج متطلبات الدراسة .
وبيَّن قائد الدراسة، راشد بن محمد آل ماجد، أن هذه الدراسة تأتي ضمن خطة لجنة التنمية الاجتماعية السنوية التي تسعى إلى استقطاب قيادات جديدة للانخراط في الحركة الكشفية وتعريفهم بها وبنظامها، وتنمية مهارات المتدربين للمساعدة في قيادة الوحدات الكشفية .
وقدم "آل ماجد" شكره لجمعية الكشافة العربية السعودية على دعمها وتشجيعها وتحقيقها للعديد من الإنجازات المتقدمة على مستوى المملكة .
وقال إن لجنة تنمية الأفلاج تعتزم إقامة الدراسة التأسيسية لقادة الوحدات الكشفية بعد أشهر.
30 كشافًا ينهون الدراسة الأولية للشارة الخشبية بلجنة تنمية الأفلاجمسلّم الهواملة الخليج 365 2018-11-24
تصوير- أنس عيسى: أنهت الفرق الكشفية بلجنة تنمية الأفلاج، اليوم، الدراسة الأولية للشارة الخشبية التي استفاد منها أكثر 30 كشافًا، وحضر بعض من برامجها رئيس مركز التنمية الاجتماعية بالأفلاج، معجب الكبراء .
وكانت كشافة لجنة تنمية الاجتماعية الأهلية بالأفلاج قد بدأت قبل يومين تدريب أكثر من ٣٠ كشافًا على الدراسة الأولية للشارة الخشبية، شارك فيها رئيس لجنة تنمية الأفلاج مرضي الحبشان وعدد من المهتمين بالحركة الكشفية .
وقال قائد البرامج بالدراسة، عمر القعود لـ"الخليج 365" إن الدرسة الأولية للشارة الخشبية، شملت مخيمًا كشفياً بالحي الشعبي "الحزيمي"، بالإضافة إلى متطلبات اجتياز الدراسة، وهي عدة دورات تدريبية تتضمن تعريفاً بالحركة الكشفية، تواريخها والتقاليد الكشفية واللباس الكشفي .
وأضاف أن الدراسة قدمت عددًا من برامج التخييم، وتفعيل الزيارات الصباحية، وتفعيل حفل السمر والطهي الخلوي، وغيرها من برامج متطلبات الدراسة .
وبيَّن قائد الدراسة، راشد بن محمد آل ماجد، أن هذه الدراسة تأتي ضمن خطة لجنة التنمية الاجتماعية السنوية التي تسعى إلى استقطاب قيادات جديدة للانخراط في الحركة الكشفية وتعريفهم بها وبنظامها، وتنمية مهارات المتدربين للمساعدة في قيادة الوحدات الكشفية .
وقدم "آل ماجد" شكره لجمعية الكشافة العربية السعودية على دعمها وتشجيعها وتحقيقها للعديد من الإنجازات المتقدمة على مستوى المملكة .
وقال إن لجنة تنمية الأفلاج تعتزم إقامة الدراسة التأسيسية لقادة الوحدات الكشفية بعد أشهر.
24 نوفمبر 2018 - 16 ربيع الأول 1440
03:07 PM
شملت برامج التخييم وتفعيل الزيارات الصباحية وحفل السمر والطهي
تصوير- أنس عيسى: أنهت الفرق الكشفية بلجنة تنمية الأفلاج، اليوم، الدراسة الأولية للشارة الخشبية التي استفاد منها أكثر 30 كشافًا، وحضر بعض من برامجها رئيس مركز التنمية الاجتماعية بالأفلاج، معجب الكبراء .
وكانت كشافة لجنة تنمية الاجتماعية الأهلية بالأفلاج قد بدأت قبل يومين تدريب أكثر من ٣٠ كشافًا على الدراسة الأولية للشارة الخشبية، شارك فيها رئيس لجنة تنمية الأفلاج مرضي الحبشان وعدد من المهتمين بالحركة الكشفية .
وقال قائد البرامج بالدراسة، عمر القعود لـ"الخليج 365" إن الدرسة الأولية للشارة الخشبية، شملت مخيمًا كشفياً بالحي الشعبي "الحزيمي"، بالإضافة إلى متطلبات اجتياز الدراسة، وهي عدة دورات تدريبية تتضمن تعريفاً بالحركة الكشفية، تواريخها والتقاليد الكشفية واللباس الكشفي .
وأضاف أن الدراسة قدمت عددًا من برامج التخييم، وتفعيل الزيارات الصباحية، وتفعيل حفل السمر والطهي الخلوي، وغيرها من برامج متطلبات الدراسة .
وبيَّن قائد الدراسة، راشد بن محمد آل ماجد، أن هذه الدراسة تأتي ضمن خطة لجنة التنمية الاجتماعية السنوية التي تسعى إلى استقطاب قيادات جديدة للانخراط في الحركة الكشفية وتعريفهم بها وبنظامها، وتنمية مهارات المتدربين للمساعدة في قيادة الوحدات الكشفية .
وقدم "آل ماجد" شكره لجمعية الكشافة العربية السعودية على دعمها وتشجيعها وتحقيقها للعديد من الإنجازات المتقدمة على مستوى المملكة .
وقال إن لجنة تنمية الأفلاج تعتزم إقامة الدراسة التأسيسية لقادة الوحدات الكشفية بعد أشهر.
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المصدر : الخليج 365
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