"البتال" يفتتح مؤتمر الشرقية العالمي لطب العيون والبصريات

محمد بن مسعود - الدمام - نيابة عن أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، افتتح وكيل الإمارة، الدكتور خالد بن محمد البتال، اليوم السبت، مؤتمر الشرقية العالمي لطب العيون والبصريات EOC 2018 في أحد فنادق الخبر، والذي تنظمه صحة الشرقية ممثلة بتخصصي الظهران للعيون، وبالتعاون مع قسم العيون بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.

حضر الافتتاح مساعد المدير العام للطب العلاجي بصحة الشرقية، الدكتور عبدالكريم بن عبدالله العبد الكريم.

وصاحب المؤتمر معرض لعدد من الشركات الرائدة في أحدث تقنيات طب العيون وبرنامج علمي حافل بكل ما هو جديد في تخصص طب العيون.

افتتح المؤتمر بكلمة لمدير مستشفى العيون التخصصي بالظهران، الدكتورة إيمان بنت عبداللطيف المُلا، شكرت فيها الدكتور "البتال" على رعايته افتتاح المؤتمر، والدكتور "العبد الكريم" لدعمه الدائم للمستشفى، وكافة المنظمين للمؤتمر، وعلى رأسهم مدير الشؤون الأكاديمية والتدريب بالمستشفى، الدكتورة فاطمة الشملان.

وقالت "الملا" إن هذا المؤتمر ستكون له إيجابيات عديدة في تطوير البرامج العلمية والجراحات الدقيقة في مستشفى العيون التخصصي بالظهران.

ورحب الدكتور "العبد الكريم" براعي الحفل مؤكدًا على أن المؤتمر سيثري المشاركين بما يقدم من مادة علمية استثنائية .

وكرمت الشركات الراعية فِي نهاية الحفل، وقدمت الدكتورة إيمان المُلا درعاً تذكارياً للدكتور خالد البتال وآخر للدكتور عبدالكريم العبد الكريم.

يذكر أن المؤتمر يضم أكثر من 15 طبيبًا متحدثًا عالميًا من أمريكا وبريطانيا والأرجنتين وأسبانيا والبرتغال ومصر والمجر، ونخبة من الاستشاريين السعوديين والمقيمين، ويتضمن البرنامج العلمي -ولأول مرة في منطقة الخليج- ورشة علمية متخصصة في أحدث تقنيات زراعة القرنية(DMEK )، بالإضافة إلى عرض فيديوهات لعمليات عيون وبوسترات إلكترونية ومحاضرات موجهة إلى أطباء العيون حديثي الخبرة في التخصص.