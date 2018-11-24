"السديري" يلتقي الأمين العام للمجتمعات الإسلامية بالبرازيل

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التقى نائب وزير الشؤون الإسلامية لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري، اليوم بمقر إقامته بالبرازيل، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات الإسلامية الدكتور محمد البشاري، الذي يشارك بأعمال مؤتمر مسلمي أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بمدينة "ساوبالو" البرازيليلة .
وشهد اللقاء، الذي حضره المدير العام للعلاقات الخارجية بوزارة الشؤون الإسلامية الشيخ عبدالمجيد بن محمد العمري ومدير مركز الملك فهد الثقافي بالأرجنتين الشيخ علي الشمراني، تبادل الأحاديت حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما ما يتعلق بتعزيز العمل الإسلامي المشترك بين الوزارة والمجلس العالمي للمجتمعات الإسلامية.
وقال "السديري": حكومة المملكة، ممثلة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، تسعى جاهدة للوقوف على احتياجات إخوانها في كل مكان، خصوصاً الأقليات الإسلامية في المهجر بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وبمتابعة الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ.
من جانبه، نوه "البشاري" بالجهود الكبيرة والمتواصلة التي تبذلها المملكة العربية السعودية في رعاية ودعم مؤتمر مسلمي أمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي على مدى ثلاثة عقود، تواصلت فيها نجاحات وأعمال المؤتمر الذي يعد أنوذجًا للتواصل مع المجتمعات المسلمة في أمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي لنشر منهج الوسطية والاعتدال.
يذكر أن هذا اللقاء يأتي في إطار اللقاءات الجانبية على هامش المشاركة في أعمال المؤتمر حيث يترأس "السديري" وفد المملكة المشارك بأعمال المؤتمر نيابة عن "آل الشيخ".
"السديري" يلتقي الأمين العام للمجتمعات الإسلامية بالبرازيلعبدالله العنزي الخليج 365 2018-11-24
التقى نائب وزير الشؤون الإسلامية لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري، اليوم بمقر إقامته بالبرازيل، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات الإسلامية الدكتور محمد البشاري، الذي يشارك بأعمال مؤتمر مسلمي أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بمدينة "ساوبالو" البرازيليلة .
وشهد اللقاء، الذي حضره المدير العام للعلاقات الخارجية بوزارة الشؤون الإسلامية الشيخ عبدالمجيد بن محمد العمري ومدير مركز الملك فهد الثقافي بالأرجنتين الشيخ علي الشمراني، تبادل الأحاديت حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما ما يتعلق بتعزيز العمل الإسلامي المشترك بين الوزارة والمجلس العالمي للمجتمعات الإسلامية.
وقال "السديري": حكومة المملكة، ممثلة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، تسعى جاهدة للوقوف على احتياجات إخوانها في كل مكان، خصوصاً الأقليات الإسلامية في المهجر بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وبمتابعة الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ.
من جانبه، نوه "البشاري" بالجهود الكبيرة والمتواصلة التي تبذلها المملكة العربية السعودية في رعاية ودعم مؤتمر مسلمي أمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي على مدى ثلاثة عقود، تواصلت فيها نجاحات وأعمال المؤتمر الذي يعد أنوذجًا للتواصل مع المجتمعات المسلمة في أمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي لنشر منهج الوسطية والاعتدال.
يذكر أن هذا اللقاء يأتي في إطار اللقاءات الجانبية على هامش المشاركة في أعمال المؤتمر حيث يترأس "السديري" وفد المملكة المشارك بأعمال المؤتمر نيابة عن "آل الشيخ".
24 نوفمبر 2018 - 16 ربيع الأول 1440
03:00 PM
على هامش أعمال مؤتمر مسلمي أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي
التقى نائب وزير الشؤون الإسلامية لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري، اليوم بمقر إقامته بالبرازيل، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات الإسلامية الدكتور محمد البشاري، الذي يشارك بأعمال مؤتمر مسلمي أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بمدينة "ساوبالو" البرازيليلة .
وشهد اللقاء، الذي حضره المدير العام للعلاقات الخارجية بوزارة الشؤون الإسلامية الشيخ عبدالمجيد بن محمد العمري ومدير مركز الملك فهد الثقافي بالأرجنتين الشيخ علي الشمراني، تبادل الأحاديت حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما ما يتعلق بتعزيز العمل الإسلامي المشترك بين الوزارة والمجلس العالمي للمجتمعات الإسلامية.
وقال "السديري": حكومة المملكة، ممثلة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، تسعى جاهدة للوقوف على احتياجات إخوانها في كل مكان، خصوصاً الأقليات الإسلامية في المهجر بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وبمتابعة الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ.
من جانبه، نوه "البشاري" بالجهود الكبيرة والمتواصلة التي تبذلها المملكة العربية السعودية في رعاية ودعم مؤتمر مسلمي أمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي على مدى ثلاثة عقود، تواصلت فيها نجاحات وأعمال المؤتمر الذي يعد أنوذجًا للتواصل مع المجتمعات المسلمة في أمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي لنشر منهج الوسطية والاعتدال.
يذكر أن هذا اللقاء يأتي في إطار اللقاءات الجانبية على هامش المشاركة في أعمال المؤتمر حيث يترأس "السديري" وفد المملكة المشارك بأعمال المؤتمر نيابة عن "آل الشيخ".
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المصدر : الخليج 365
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