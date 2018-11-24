"الجهني": "نينيو" يتصاعد وبقي 6 أشهر من موسم الأمطار.. ذهبي وسنة تاريخية!

محمد بن مسعود - الدمام - قال: أفضل فرص الأمطار اليوم وحتى صباح غد الشرقية والرياض وحفر الباطن ومكة

وصف الخبير والباحث في الظواهر المناخية زياد الجهني، موسم 1440هـ بالذهبي والسنة التاريخية من بدايتها، مشيراً إلى أنه عام "ليس كغيره بفضل الله ورحمته".

وأضاف: "أبشركم؛ الخير مستمر، ولا نزال ببداية موسم الأمطار، وبأن ظاهرة النينيو لا تزال في تصاعد إيجابي مبشر للفترة القادمة بمزيد من الحالات الممطرة المتتابعة إن شاء الله". ‏

وأضاف في تغريدة: "سنة تاريخية من بدايتها"، مشيراً إلى أنه "انتهى من موسم الأمطار شهر وبقي قرابة 6 أشهر، الله يعطينا خيرها ويبعد عنا شر ما فيها".

ولفت "الجهني" إلى أن أفضل فرص الأمطار اليوم السبت إن شاء الله، وحتى صباح الغد الشرقية عموماً من شمالها وحتى الجنوب، والرياض عموماً والغزارة شمالها، حفر الباطن كذلك، والكويت وما بينهما، مكة خاصة سواحلها الجنوبية من الشعيبة وحتى القنفذة وما وقع شرقها القريب".

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد أشارت إلى أن الأمطار التي بدأت أمس الجمعة على (الرياض العاصمة، الخرج، القويعية، المجمعة، الزلفي، شقراء، حوطة بني تميم) والمحافظات والمراكز التابعة لها قد تصل إلى شديدة الغزارة يومي الأحد والاثنين.