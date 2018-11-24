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انت الان تتابع "الجهني": "نينيو" يتصاعد وبقي 6 أشهر من موسم الأمطار.. ذهبي وسنة تاريخية! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
وصف الخبير والباحث في الظواهر المناخية زياد الجهني، موسم 1440هـ بالذهبي والسنة التاريخية من بدايتها، مشيراً إلى أنه عام "ليس كغيره بفضل الله ورحمته".
وأضاف: "أبشركم؛ الخير مستمر، ولا نزال ببداية موسم الأمطار، وبأن ظاهرة النينيو لا تزال في تصاعد إيجابي مبشر للفترة القادمة بمزيد من الحالات الممطرة المتتابعة إن شاء الله".
وأضاف في تغريدة: "سنة تاريخية من بدايتها"، مشيراً إلى أنه "انتهى من موسم الأمطار شهر وبقي قرابة 6 أشهر، الله يعطينا خيرها ويبعد عنا شر ما فيها".
ولفت "الجهني" إلى أن أفضل فرص الأمطار اليوم السبت إن شاء الله، وحتى صباح الغد الشرقية عموماً من شمالها وحتى الجنوب، والرياض عموماً والغزارة شمالها، حفر الباطن كذلك، والكويت وما بينهما، مكة خاصة سواحلها الجنوبية من الشعيبة وحتى القنفذة وما وقع شرقها القريب".
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد أشارت إلى أن الأمطار التي بدأت أمس الجمعة على (الرياض العاصمة، الخرج، القويعية، المجمعة، الزلفي، شقراء، حوطة بني تميم) والمحافظات والمراكز التابعة لها قد تصل إلى شديدة الغزارة يومي الأحد والاثنين.
"الجهني": "نينيو" يتصاعد وبقي 6 أشهر من موسم الأمطار.. ذهبي وسنة تاريخية!عبدالحكيم شار الخليج 365 2018-11-24
وصف الخبير والباحث في الظواهر المناخية زياد الجهني، موسم 1440هـ بالذهبي والسنة التاريخية من بدايتها، مشيراً إلى أنه عام "ليس كغيره بفضل الله ورحمته".
وأضاف: "أبشركم؛ الخير مستمر، ولا نزال ببداية موسم الأمطار، وبأن ظاهرة النينيو لا تزال في تصاعد إيجابي مبشر للفترة القادمة بمزيد من الحالات الممطرة المتتابعة إن شاء الله".
وأضاف في تغريدة: "سنة تاريخية من بدايتها"، مشيراً إلى أنه "انتهى من موسم الأمطار شهر وبقي قرابة 6 أشهر، الله يعطينا خيرها ويبعد عنا شر ما فيها".
ولفت "الجهني" إلى أن أفضل فرص الأمطار اليوم السبت إن شاء الله، وحتى صباح الغد الشرقية عموماً من شمالها وحتى الجنوب، والرياض عموماً والغزارة شمالها، حفر الباطن كذلك، والكويت وما بينهما، مكة خاصة سواحلها الجنوبية من الشعيبة وحتى القنفذة وما وقع شرقها القريب".
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد أشارت إلى أن الأمطار التي بدأت أمس الجمعة على (الرياض العاصمة، الخرج، القويعية، المجمعة، الزلفي، شقراء، حوطة بني تميم) والمحافظات والمراكز التابعة لها قد تصل إلى شديدة الغزارة يومي الأحد والاثنين.
24 نوفمبر 2018 - 16 ربيع الأول 1440
03:00 PM
قال: أفضل فرص الأمطار اليوم وحتى صباح غد الشرقية والرياض وحفر الباطن ومكة
وصف الخبير والباحث في الظواهر المناخية زياد الجهني، موسم 1440هـ بالذهبي والسنة التاريخية من بدايتها، مشيراً إلى أنه عام "ليس كغيره بفضل الله ورحمته".
وأضاف: "أبشركم؛ الخير مستمر، ولا نزال ببداية موسم الأمطار، وبأن ظاهرة النينيو لا تزال في تصاعد إيجابي مبشر للفترة القادمة بمزيد من الحالات الممطرة المتتابعة إن شاء الله".
وأضاف في تغريدة: "سنة تاريخية من بدايتها"، مشيراً إلى أنه "انتهى من موسم الأمطار شهر وبقي قرابة 6 أشهر، الله يعطينا خيرها ويبعد عنا شر ما فيها".
ولفت "الجهني" إلى أن أفضل فرص الأمطار اليوم السبت إن شاء الله، وحتى صباح الغد الشرقية عموماً من شمالها وحتى الجنوب، والرياض عموماً والغزارة شمالها، حفر الباطن كذلك، والكويت وما بينهما، مكة خاصة سواحلها الجنوبية من الشعيبة وحتى القنفذة وما وقع شرقها القريب".
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد أشارت إلى أن الأمطار التي بدأت أمس الجمعة على (الرياض العاصمة، الخرج، القويعية، المجمعة، الزلفي، شقراء، حوطة بني تميم) والمحافظات والمراكز التابعة لها قد تصل إلى شديدة الغزارة يومي الأحد والاثنين.
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المصدر : الخليج 365
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