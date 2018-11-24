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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن إبراهيم الرشيد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للقياس عن ‏‫تأجيل اختبار المعلمات المنعقد اليوم السبت 24 نوفمبر في محافظة الليث، وذلك نظراً لتغير الأحوال الجوية، وقال: تم التواصل مع المستفيدات لخدمتهن وتأجيل الموعد. بسبب الأحوال الجوية.. تأجيل اختبار قياس في الليث عبدالله البرقاوي الخليج 365 2018-11-24 أعلن إبراهيم الرشيد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للقياس عن ‏‫تأجيل اختبار المعلمات المنعقد اليوم السبت 24 نوفمبر في محافظة الليث، وذلك نظراً لتغير الأحوال الجوية، وقال: تم التواصل مع المستفيدات لخدمتهن وتأجيل الموعد. 24 نوفمبر 2018 - 16 ربيع الأول 1440 02:53 PM أعلن إبراهيم الرشيد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للقياس عن ‏‫تأجيل اختبار المعلمات المنعقد اليوم السبت 24 نوفمبر في محافظة الليث، وذلك نظراً لتغير الأحوال الجوية، وقال: تم التواصل مع المستفيدات لخدمتهن وتأجيل الموعد. نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، بسبب الأحوال الجوية.. تأجيل اختبار قياس في الليث ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : الخليج 365

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