- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع مجلس إدارة "الولاية" يكلف "الضحيان" رئيساً تنفيذياً للهيئة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
كلف مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، مساعد رئيس الهيئة للخدمات المساندة عبدالرحمن بن حمود الضحيان رئيساً تنفيذياً للهيئة ابتداءً من يوم الاثنين 12/ 3/ 1440هـ أثناء الاجتماع الأول للمجلس الذي تم عقده بمقر الهيئة بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.
وعبّر "الضحيان" عن شكره وتقديره للدكتور حمد آل الشيخ، ولكل أعضاء المجلس، بمناسبة تكليفه رئيساً للهيئة، مبدياً سعادته واعتزازه بالثقة الممنوحة له لخدمة هذا الكيان العظيم، مؤكداً أنه سيبذل قصارى جهده في أداء شرف ما أوكل إليه من مهمة، سائلاً المولى التوفيق والسداد.
ويأتي تكليف "الضحيان" خلفاً لرئيس الهيئة السابق الشيخ عبدالعزيز بن محمد المهنا.
مجلس إدارة "الولاية" يكلف "الضحيان" رئيساً تنفيذياً للهيئةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2018-11-24
كلف مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، مساعد رئيس الهيئة للخدمات المساندة عبدالرحمن بن حمود الضحيان رئيساً تنفيذياً للهيئة ابتداءً من يوم الاثنين 12/ 3/ 1440هـ أثناء الاجتماع الأول للمجلس الذي تم عقده بمقر الهيئة بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.
وعبّر "الضحيان" عن شكره وتقديره للدكتور حمد آل الشيخ، ولكل أعضاء المجلس، بمناسبة تكليفه رئيساً للهيئة، مبدياً سعادته واعتزازه بالثقة الممنوحة له لخدمة هذا الكيان العظيم، مؤكداً أنه سيبذل قصارى جهده في أداء شرف ما أوكل إليه من مهمة، سائلاً المولى التوفيق والسداد.
ويأتي تكليف "الضحيان" خلفاً لرئيس الهيئة السابق الشيخ عبدالعزيز بن محمد المهنا.
24 نوفمبر 2018 - 16 ربيع الأول 1440
02:50 PM
عبّر عن اعتزازه بالثقة الممنوحة له لخدمة هذا "الكيان العظيم"
كلف مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، مساعد رئيس الهيئة للخدمات المساندة عبدالرحمن بن حمود الضحيان رئيساً تنفيذياً للهيئة ابتداءً من يوم الاثنين 12/ 3/ 1440هـ أثناء الاجتماع الأول للمجلس الذي تم عقده بمقر الهيئة بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.
وعبّر "الضحيان" عن شكره وتقديره للدكتور حمد آل الشيخ، ولكل أعضاء المجلس، بمناسبة تكليفه رئيساً للهيئة، مبدياً سعادته واعتزازه بالثقة الممنوحة له لخدمة هذا الكيان العظيم، مؤكداً أنه سيبذل قصارى جهده في أداء شرف ما أوكل إليه من مهمة، سائلاً المولى التوفيق والسداد.
ويأتي تكليف "الضحيان" خلفاً لرئيس الهيئة السابق الشيخ عبدالعزيز بن محمد المهنا.
نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، مجلس إدارة "الولاية" يكلف "الضحيان" رئيساً تنفيذياً للهيئة ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : الخليج 365
شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة "الولاية" يكلف "الضحيان" رئيساً تنفيذياً للهيئة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .