مجلس إدارة "الولاية" يكلف "الضحيان" رئيساً تنفيذياً للهيئة

محمد بن مسعود - الدمام - عبّر عن اعتزازه بالثقة الممنوحة له لخدمة هذا "الكيان العظيم"

كلف مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، مساعد رئيس الهيئة للخدمات المساندة عبدالرحمن بن حمود الضحيان رئيساً تنفيذياً للهيئة ابتداءً من يوم الاثنين 12/ 3/ 1440هـ أثناء الاجتماع الأول للمجلس الذي تم عقده بمقر الهيئة بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.

وعبّر "الضحيان" عن شكره وتقديره للدكتور حمد آل الشيخ، ولكل أعضاء المجلس، بمناسبة تكليفه رئيساً للهيئة، مبدياً سعادته واعتزازه بالثقة الممنوحة له لخدمة هذا الكيان العظيم، مؤكداً أنه سيبذل قصارى جهده في أداء شرف ما أوكل إليه من مهمة، سائلاً المولى التوفيق والسداد.

ويأتي تكليف "الضحيان" خلفاً لرئيس الهيئة السابق الشيخ عبدالعزيز بن محمد المهنا.