السعودية اليوم / اختتام فعاليات المهرجان الأول للتراث والصناعات اليدوية بتبوك

تبوك 16 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 24 نوفمبر 2018 م واساختتمت أمس فعاليات المهرجان الأول للتراث والصناعات اليدوية بتبوك، الذي أقيم تحت رعاية مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، بمشاركة عدد من الحرفيين المتميزين على مستوى المنطقة، وذلك بمنتزه الأمير فهد بن سلطان بتبوك، واستمر على مدى 15 يوماً.وحققت النسخة الأولى للمهرجان الذي شكل إضافة لسلسلة المهرجانات التي تشتهر بها منطقة تبوك حضور وتفاعل كبير من الأهالي وزوار المنطقة يمثلون فئات المجتمع بشتى شرائحه.وتميز المهرجان من خلال تخصيص جناح خاص لكل محافظة من محافظات المنطقة لتعريف الأهالي والزوار بما تزخر به تلك المحافظة من الموروث التراثي المميز والمتنوع وتسليط الضوء على المواقع الأثرية والسياحية بها وتسويق المنتجات الحرفية والفرص الاستثمارية، إضافة إلى تخصيص ليلة لكل محافظة يتم خلالها استعراض لتاريخ المحافظة وألوانها الشعبية، واستعراض عن تراثها من خلال حوارات مع مختصين من نفس المحافظة، كما شهد المهرجان مشاركة للجناح الحجازي وهو ضيف المهرجان واحتوى الجناح على محاكاة لحياة الحارة الحجازية بكل مكوناتها من طراز بناء وفلكلور وحرف وأكلات شعبية, لإضفاء لمسة جميلة للمهرجان وتقديم نبذة عن التراث الحجازي, كما شمل المهرجان كذلك تنظيم عدد من الدورات وورش العمل التي هدفت لتطوير وتنمية المنتجات الحرفية بالمنطقة، إلى جانب تخصيص أجنحة للمطاعم التي تتميز بالأكلات الشعبية للمنطقة ومحافظاتها وتقديم العروض المتحفية والمسرحية اليومية.وأفاد مدير فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة تبوك أمين مجلس التنمية السياحية بالمنطقة الدكتور مبروك الشليبي أن مهرجان التراث والصناعات اليدوية بتبوك الذي أشرفت عليه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني, حقق بتوفيق الله إضافة إلى المهرجانات التي شهدتها منطقة تبوك نجاحاً ملحوظ من خلال انطباعات واشادت الزوار وإعجابهم بما شاهدوه من ترجمة لثقافة وتاريخ المنطقة، كما أعطى هذا المهرجان فرصه للحرفين والحرفيات بالمنطقة لإظهار منتجاتهم وتسويقها مع تسليط الضوء على جانب تثقيف الزوار بتلك المنتجات, مضيفاً أن المهرجان استضاف ركن عزيز علينا وهو الركن الحجازي الذي شكل إضافة جمليه بالمهرجان, لإبراز التنوع والمخزون الكبير للمملكة في مجال التراث الثقافي والشعبي.وأعرب الشليبي في ختام حديثه عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة على الدعم الكبير الذي يوليه سموه لجميع الفعاليات والأنشطة التي تنفذ في مدن ومحافظات المنطقة، مشيداً برعاية ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لمهرجانات المنطقة وحرصه الدائم على تطوير السياحة ودعم المهرجانات التي تبرز المورث الشعبي لمناطق المملكة.// انتهى //13:55ت م0051