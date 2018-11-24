السعودية اليوم / اهتمامات الصحف الجزائرية

الجزائر 16 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 24 نوفمبر 2018 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم، بردود الأفعال الإقليمية والدولية بينها جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي المرحبة بالمبادرة الجزائرية الداعية إلى تنظيم اجتماع وزراء خارجية اتحاد المغرب العربي لإعادة تنشيطه.ورصدت عودة الجدل من جديد حول مراكز احتجاز مهاجرين أفارقة في ليبيا وتزامنها مع زيارة وفد من الاتحاد الإفريقي للتحقيق في تجاوزات بحق هؤلاء ورفض بلدانهم استعادتهم.وأخبرت صحف السبت عن استعداد الأمم المتحدة للمساعدة في الإشراف على ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية، وذلك تفاديًا لأي عمليات تدمير تستهدفه.كما تابعت الوضع في فرنسا على خلفية تواصل الاحتجاجات ضد فرض رسوم جديدة على الوقود.وتطرقت صحف الجزائر في سياق تقارير دولية أخرى، إلى مقتل 31 شخصًا على الأقل في هجوم إرهابيين استهدفا القنصلية الصينية بكراتشي وسوقًا مكتظًا في منطقة قبلية في شمال غرب باكستان، وسقوط 26 شخصًا على الأقل قتلى وإصابة 50 آخرون في انفجار وقع الجمعة في مسجد داخل قاعدة عسكرية بإقليم خوست شرق أفغانستان.// انتهى //13:29ت م0050