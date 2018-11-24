السعودية اليوم / إغلاق ميناءي بوغازي الإسكندرية والدخيلة لسوء الأحوال الجوية

القاهرة 16 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 24 نوفمبر 2018 م واسأغلقت سلطات هيئة ميناء الإسكندرية ميناءي بوغازي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية، لسوء الأحوال الجوية وزيادة سرعة الرياح وارتفاع الأمواج.وأوضح المتحدث باسم ميناء الاسكندرية رضا الغندور في تصريح له اليوم، أنه تقرر إغلاق الميناءين حرصًا على عدم اصطدام السفن والبواخر ببعضها أو بأرصفة الميناء، وسلامة الأرواح والممتلكات والسفن والبواخر الراسية على الأرصفة البحرية.وأشار إلى انتظام عمليات الشحن والتفريغ وحركة دخول وخروج الشاحنات وقطارات البضائع رغم إغلاق ميناءي بوغازي الإسكندرية والدخيلة.// انتهى //13:26ت م0049