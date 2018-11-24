السعودية | «البلديات»: تخصيص الأراضي غير المستغلة للمنح السامية وإسكان المواطنين

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:04 مساءً, 24 نوفمبر 2018 م

المناطق - الرياض

أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية، أن الأراضي الحكومية التابعة للبلديات تعد أصولا ثابتة، وتخصيصها يتم وفق احتياجات المدن وسكانها الحالية والمستقبلية في أكثر من قطاع.

وقالت الوزارة ممثلة في إدارة العلاقات العامة والإعلام، إن الأراضي غير المستغلة يتم تخصيصها للمنح السامية، ووزارة الإسكان لتوفير وحدات سكنية للمواطنين.

وأضافت وفقا لـ”الاقتصادية”، أنه يتم تخصيص أراض لسد العجز الحالي والاحتياج المستقبلي في الخدمات العامة (ديني، تعليمي، صحة، ترفيهي، وغيره)، فضلا عن المرافق العامة (كهرباء، مياه، صرف صحي، اتصالات، وغيره).

كما يتضمن التخصيص التعويضات عند نزع الملكية للمواطنين في مشروعات توسعة الطرق والمشروعات التطويرية بالمدينة، إضافة إلى استثمارها بما يعود بالنفع على المدن.

وبينت، أنه يتم دراسة احتياجات المدينة الحالية والمستقبلية ضمن المخططات الإرشادية التفصيلية للمدن، ويتم برمجتها زمنيا بما يتناسب مع نمو المدينة والزيادات السكانية بها حتى عام 1450هـ.