شكرا لقرائتكم خبر عن برعاية أمير الشرقية.. انطلاق المؤتمر العالمي لطب العيون والان نبدء بالتفاصيل

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية افتتح وكيل الإمارة الدكتور خالد بن محمد البتال اليوم السبت مؤتمر الشرقية العالمي لطب العيون والبصريات (EOC 2018) الذي تنظمه صحة الشرقية ممثلة بتخصصي الظهران للعيون بالتعاون مع قسم العيون بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في فندق كمبنسكي العثمان بالخبر وبحضور الدكتور عبدالكريم بن عبدالله العبدالكريم مساعد المدير العام للطب العلاجي بصحة الشرقية.

صاحب المؤتمر معرضًا لعدد من الشركات الرائدة في أحدث تقنيات طب العيون وبرنامجًا علميًا حافلاً يهتم بكل ماهو جديد في تخصص طب العيون.

وقد افتتح المؤتمر بكلمة للدكتورة ايمان بنت عبداللطيف المُلا مدير مستشفى العيون التخصصي بالظهران شكرت فيها الدكتور خالد البتال وكيل إمارة المنطقة الشرقية على رعايته افتتاح المؤتمر والدكتور عبدالكريم العبدالكريم مساعد المدير العام للطب العلاجي بصحة الشرقية للدعم الدائم للمستشفى وكافة المنظمين للمؤتمر وعلى رأسهم الدكتورة فاطمة الشملان مدير الشؤون الأكاديمية والتدريب بالمستشفى .. وان هذا المؤتمر ستكون له ايجابيات عديدة في تطوير البرامج العلمية والجراحات الدقيقة في مستشفى العيون التخصصي بالظهران .. كما تحدث الدكتور عبدالكريم العبدالكريم ورحب براعي الحفل وشكر منظمي الحفل وأكد المؤتمر سيثري المشاركين بما يقدم من مادة علمية استثنائية .

وفِي نهاية الحفل تم تكريم الشركات الراعية وقدمت الدكتورة ايمان المُلا درعاً تذكارياً لمعالي الدكتور خالد البتال وردعاً تذكارياً لسعادة الدكتور عبدالكريم العبدالكريم.

الجدير ذكره ان المؤتمر يضم أكثر من 15 طبيب متحدث عالمي من أمريكا وبريطانيا والأرجنتين وأسبانيا والبرتغال ومصر والمجر ونخبة من الاستشاريين السعوديين والمقيمين كما سيضم البرنامج العلمي ولأول مرة في منطقة الخليج ورشة علمية متخصصة في أحدث تقنيات زراعة القرنية(DMEK ) بالإضافة إلى عرض ڤيديوهات لعمليات عيون وبوسترات إلكترونية ومحاضرات موجهة إلى أطباء العيون حديثي الخبرة في التخصص.