شكرا لقرائتكم فيديو وصور.. غرق للسيارات واحتجاز للأسر في سيول الليث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - استنفرت فرق الدفاع المدني مدعومة بمائة وخمسين عضواً من فريق السلام للبحث والإنقاذ، بعدما تسببت السيول المنقولة في غرق العديد من الممتلكات الخاصة بسكان محافظة الليث، وخاصة حي الكليبية الذي تضرر بشدة.

وباشرت عمليات الإنقاذ في سيول الليث مجموعة من الغواصين والمسعفين والمساندة والطيارين ومشغلي القوارب والدفع الرباعي.

وباشرت هذه الفرق، صباح اليوم السبت، مهام البحث والإنقاذ في المنطقة بعد غرق عدد من الممتلكات الخاصة والسيارات واحتجاز عدد من الأهالي في سيول الليث بسبب الأمطار التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية.

ويسعى الفريق لانتشال المحتجزين وإجلاء الأسر المتضررة من السيول وتقديم جميع المساعدات اللازمة، إلى جانب فرق الدفاع المدني وذلك وفق التصريحات التي أدلى بها المتحدث الرسمي لفريق السلام للبحث والإنقاذ، محمد آل مداوي.

وشارك متابعات الخليج 365 أبو طلال، عبر حسابه في “تويتر”، بمقطع فيديو يرصد لقطات من عمليات الإنقاذ والآثار التي سببتها سيول الليث.

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