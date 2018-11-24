شكرا لقرائتكم بـدء الاقتراع بالانتخابات النیابیة والبلدیة في البحرین ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - بدأت صباح الیوم عملیات الاقتراع للانتخابات النیابیة والبلدية في جمیع المراكز العامة والفرعیة المنتشرة في محافظات مملكة البحرين.

واستقبل 14 مركزاً عاماً ونحو 40 مركزاً فرعیًا من مراكز الاقتراع الموزعة وفقا للدوائر الانتخابیة بمختلف أنحاء المملكة، استقبال نحو 365 ألف من الناخبین المؤهلین لهذا الاستحقاق منذ الثامنة صباحاً، وذلك في دلالة واضحة على اهتمام الرأي العام بالمساهمة في وضع لبنة جديدة في البناء السیاسي والدستوري للمشروع الإصلاحي الذي دشنه العاهل البحريني.

وهذه خامس انتخابات نیابیة وبلدية تشهدها مملكة البحرين منذ انطلاقة المشروع الإصلاحي للعاهل البحريني قبل أكثر من عشر سنوات تقريبًا.

يشار إلى أن ما يقارب 293 مترشحاً تقدموا للمنافسة للاستحقاق النیابي و 137 للاستحقاق البلدي، حیث سیكون بمقدور الناخبین التوافد إلى مراكز الاقتراع حتى الثامنة من مساء الیوم.

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