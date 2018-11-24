شكرا لقرائتكم الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تبدأ تنفيذ مبادرتها لتدريب 800 مواطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - بدأت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تدريب الدفعة الأولى ضمن برنامج تدريب الأمن السيبراني CyberPro، إحدى مبادرات الهيئة لرفع كفاءة الموظفين الحكوميين العاملين في مجال الأمن السيبراني وطلبة الجامعات حديثي التخرج في التخصصات ذات العلاقة بالأمن السيبراني، التي تستهدف في عامها الأول توفير 800 فرصة تدريبية لأبناء وبنات الوطن في هذا المجال من خلال شركات عالمية متخصصة وتحت إشراف الهيئة.

وبدأ البرنامج بدورتين للمستوى المتوسط حضرها 50 متدرباً يعملون في 30 جهة حكومية، حيث اشتملت على تدريب نظري وعملي مكثف لمدة أربعة أسابيع في مجالات الاختراق الأخلاقي والأمن السيبراني لأنظمة التشغيل وشبكات الحاسب.

وتأتي هذه المبادرة ضمن عدة مبادرات أطلقتها الهيئة الوطنية للأمن السيبراني لمواجهة النقص في الكوادر الوطنية في هذا المجال، إذ أطلقت مؤخراً مبادرة الابتعاث في الأمن السيبراني بالشراكة مع وزارة التعليم من خلال برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، حيث تم الاتفاق على زيادة أعداد مقاعد الابتعاث للعام الأول من 200 إلى 540 مقعداً للجنسين، تلبية للحاجة لبناء القدرات الوطنية في مجال الأمن السيبراني ولسد الاحتياج الذي يتطلبه سوق العمل الحكومي والخاص بهدف حماية الشبكات وأنظمة تقنية المعلومات وأنظمة التقنيات التشغيلية، لحماية الفضاء السيبراني للمملكة.

وتأتي هذه المبادرة تنفيذًا لما ورد في تنظيم الهيئة الوطنية للأمن السيبراني المتضمن اختصاصها ببناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني، والمشاركة في إعداد البرامج التعليمية والتدريبية الخاصة بها.

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