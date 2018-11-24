شكرا لقرائتكم مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 2,320 حقيبة على الطلاب السوريين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 2,320 حقيبة مدرسية على الطلاب والطالبات السوريين في عدد من المدارس بمحافظة جبل لبنان، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان.

وشمل التوزيع مدرسة سد البوشرية المتوسطة الرسمية للبنات، و مدرسة برج حمود الثانية المتوسطة المختلطة، ومدرسة سن الفيل الثالثة الرسمية الابتدائية، ومدرسة عرمون الرسمية المتوسطة المختلط، في محافظة جبل لبنان، وذلك ضمن أربع محطات متتالية.

وتأتي هذه المساعدات لرفد العملية التعليمية لأبناء الأشقاء اللاجئين السوريين في كافة دول اللجوء.

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