الان تتابع التعليم: تفعيل اليوم العالمي للغة العربية قبل الاختبارات بأسبوع والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الطائف - عبدالله العازمي - الخليج 365:

وجهت وزارة التعليم جميع إداراتها في المناطق والمحافظات بتفعيل اليوم العالمي للغة العربية، تحت شعار اللغة العربية والشباب، خلال الأسبوع الذي يسبق الاختبارات.

وتضمن تعميم لنائب وزير التعليم، حصلت “الخليج 365 ” على نسخة منه، وتم توجيهه لجميع الادارات بالمناطق والمحافظات، أن القرار جاء “امتدادًا للدور الذي تقوم به الوزارة في تعزيز مكانة اللغة العربية بين اللغات العالم باعتبارها الهوية الوطنية، ورغبة في تفعيل الاحتفاء باللغة العربية في يومها العالمي الذي أقره المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو، وهو 18 ديسمبر من كل عام، تحت شعار : “اللغة العربية والشباب”.

وأشار إلى أنه “يصادف يوم الاحتفاء لهذا العام فترة الاختبارات للفصل الدراسي الأول؛ لذا فإننا نأمل منكم تفعيل الاحتفاء بهذه المناسبة خلال الأسبوع الذي يسبق الاختبارات وحث منسوبي إدارتكم على الإسهام في ذلك، وإعداد البرامج والمشروعات والفعاليات التي تدعم اللغة العربية، ورفع تقرير إلكتروني عن الاحتفاء إلى المركز الوطني لتطوير تعليم اللغة العربية وتعلمها”. مشددا على الاهتمام بالفعاليات.