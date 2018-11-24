الان تتابع هيئة المهندسين: 3 آلاف مهندس سعودي مسجلين لدينا “بدون عمل” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات قال نائب رئيس الهيئة السعودية للمهندسين المهندس حسين الشمري، إن عدد المهندسين السعوديين المسجلين في الهيئة بدون عمل يتراوح بين 2500 مهندس إلى 3 آلاف مهندس، في حين يبلغ عدد المكاتب الهندسية المسجلة 2500 مكتب. ودعا الشمري، في حديثه لبرنامج تليفزيوني، المكاتب الهندسية، فضلا عن المصانع والهيئات والمؤسسات، أن تتولى مهمة توظيف مهندس سعودي واحد بكل منها. وفي سياق متصل، أورد الشمري أن الهيئة ليس لديها صلاحية لوضع حد أدنى لرواتب المهندسين في القطاع الخاص، أو تحديد نسبة السعودة فيه، مؤكدا أنها مسألة معقدة ولم تصل إلى حل، رغم عرضها على مجلس الشورى. وبيّن أن الهيئة رصدت احتيالا تقوم به بعض الشركات على شروط تعيين المهندسين الوافدين، ومن ضمنها أن تكون لديه خبرة 5 أعوام، حيث يتم استقدامهم بمهن أخرى، ثم تشغيلهم في مهام المهندسين، مشيرا إلى أن الهيئة تحاول حتى الآن التخلص من المهندسين الوافدين الوهميين المزورين للشهادات، أو من لديهم شهادات غير معترف بها في وزارة التعليم العالي، أو من تزيد أعمارهم على 60 عاما.

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