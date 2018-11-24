شكرا لقرائتكم خبر عن «تنبيه متقدم» هطول أمطار رعدية على محافظات الباحة.. و«المدني» يحذر ويباشر «بلاغات» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الباحة)

أطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم (السبت)، تنبيهاً متقدماً لتكون سحب رعدية ممطرة تصحب برياح نشطة قد تثير الأتربة والغبار على منطقة الباحة تشمل محافظة بلجرشي، والمندق، والمخواة، والأجزاء المجاورة لها. وأشارت الأرصاد إلى أن الحالة تستمر من الساعة الثانية عشرة ظهراً حتى الساعة العاشرة مساء.

من جعتها باشرت الفرق الميدانية للدفاع المدني بمنطقة الباحة أمس (الجمعة)، العديد من حالات الإنقاذ والاحتجازات لعدد من المواقع والأودية جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها مدينة الباحة ومحافظاتها. ودعا نائب المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة النقيب فايز الغامدي، الجميع إلى عدم المجازفة في عبور الأودية وأخذ الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات.